Взрывы в Киеве прогремели вечером 11 июля. Город атакуют российские Шахеды.

Взрывы в Киеве 11 июля: что известно

Взрывы в Киеве сегодня прогремели во время воздушной тревоги.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА и предупредили об возможной работе сил ПВО.

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Киевлян попросили находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 10 июля российские военные обстреляли Украину дронами-камикадзе Шахед.

Одним из центров атаки был Киев. Враг ударил по столице дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

В Киеве возникли пожары, повреждены дома и АЗС. Два человека погибли, 28 получили ранения, среди них есть дети.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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