Взрывы в Киеве 11 июля: что известно
Взрывы в Киеве прогремели вечером 11 июля. Город атакуют российские Шахеды.
Взрывы в Киеве 11 июля: что известно
Взрывы в Киеве сегодня прогремели во время воздушной тревоги.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА и предупредили об возможной работе сил ПВО.
Киевлян попросили находиться в укрытиях.
Напомним, в ночь на 10 июля российские военные обстреляли Украину дронами-камикадзе Шахед.
Одним из центров атаки был Киев. Враг ударил по столице дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.
В Киеве возникли пожары, повреждены дома и АЗС. Два человека погибли, 28 получили ранения, среди них есть дети.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.