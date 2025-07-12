Масштабный пожар в Запорожье: девять пострадавших, среди них — дети

В Запорожье в одном из районов произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате чего пострадали девять человек, среди которых есть дети.

Масштабный пожар в Запорожье 12 июля

Сегодня, 12 июля в 15:27, в жилом доме Запорожья произошел масштабный пожар, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ГСЧС, загорелись балконы со второго до пятого этажа и несколько квартир, а пламя очень быстро распространялось.

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В результате масштабного пожара в Запорожье пострадали девять человек. Удалось спасти из очага опасности шесть людей, среди которых два мальчика в возрасте семь и 11 лет.

В ГСЧС отметили, что всем пострадавшим на месте оказали домедицинскую помощь, после чего их госпитализировали в медучреждение каретами скорой помощи.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Они работали в полном боевом снаряжении, несмотря на температуру воздуха +38°C за окном.

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Как сообщили в ГСЧС, пламя удалось ликвидировать. Сейчас устанавливается причина масштабного пожара в Запорожье. По факту этого происшествия продолжается расследование.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

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