Ирина Гамалий, редактор сайта
2 мин.
Взрывы в Черкассах 12 июля: что известно
Взрывы в Черкассах и на окрестностях города прогремели ночью 12 июля. В Черкасской ОВА предупреждали об угрозе применения врагом беспилотников.
Взрывы в Черкассах 12 июля: что известно
Взрывы в Черкассах сегодня ночью прогремели во время воздушной тревоги.
Председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об угрозе дроновой атаки.
Сейчас смотрят
— Повышенная опасность! Угроза применения врагом ударных БпЛА, — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 11 июля прогремели взрывы в Киеве. Столицу атаковали вражеские дроны.
После 23:00 мэр Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работают на Троещине по вражеским БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.