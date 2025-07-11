Взрывы в Черкассах и на окрестностях города прогремели ночью 12 июля. В Черкасской ОВА предупреждали об угрозе применения врагом беспилотников.

Взрывы в Черкассах 12 июля: что известно

Взрывы в Черкассах сегодня ночью прогремели во время воздушной тревоги.

Председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об угрозе дроновой атаки.

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— Повышенная опасность! Угроза применения врагом ударных БпЛА, — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 11 июля прогремели взрывы в Киеве. Столицу атаковали вражеские дроны.

После 23:00 мэр Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работают на Троещине по вражеским БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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