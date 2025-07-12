Выбито 125 окон: Львовская политехника пострадала из-за российского обстрела

Во время ночного обстрела Львова 12 июля пострадали учебные корпуса №1, №4 и №5 университета Львовская политехника. Осколками и взрывной волной повреждены фасады, разбиты десятки окон, часть учебного оборудования и техники.

Об этом сообщает центр коммуникаций Львовской политехники.

Повреждены три корпуса Львовской политехники

Больше всего от ночного обстрела пострадал учебный корпус №5 Львовской политехники – выбито почти 100 окон. В корпусе №4 – взрывами вынесло 15 окон, в корпусе №1 – 10 окон. Частично повреждены и аудитории.

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Во Львовской политехнике отмечают, что нуждаются в помощи, ведь необходимо восстановить 125 выбитых окон, отремонтировать фасады и восстановить и закупить учебное оборудование.

Обстрел Львова сегодня, 12 июля: что известно

По словам городского головы Львова Андрея Садового, в результате обстрела Львова один человек пострадал, его состояние стабильно.

Наибольшие повреждения во время обстрела Львова получили Железнодорожный и Галицкий районы. Повреждено 46 домов, выбито более 500 окон.

— 15 квартир непригодны для проживания — 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в отеле. Также повреждены 20 машин. Также повреждены три корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса, — рассказал Андрей Садовый.

По его словам, с 10:00 до 16:00 сегодня и завтра на месте будет работать выездной ЦНАП на улице Стороженко, 11. Можно подать заявление на компенсацию за аренду жилья — 10, 12 или 15 тыс. грн, в зависимости от потребности.

Город также предоставляет компенсации: 12 тыс. грн — за окна, 8 тыс. грн — за двери.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Львовская политехника

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