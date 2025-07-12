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Некоторые поезда на отправление из Харькова задерживаются из-за непогоды — список

Потяг УЗ
Фото: УЗ

В Харькове задерживается на отправление ряд поездов вследствие непогоды и отключения поставок электричества.

Какие поезда задерживаются на отправление из Харькова

Как проинформировала компания Укрзализныця, непогода накрыла Харьковскую область, а шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе.

— Наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков — Умань и №165/166 Харьков — Черкассы (+2:28), — говорится в сообщении.

Сейчас задерживаются на отправление из Харькова поезда:

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  • №59/60 Харьков — Одесса;
  • №63/64 Харьков — Львов;
  • №111/112 Изюм — Львов;
  • №113/114 Харьков — Львов.

В компании Укрзализныця отметили, что уже выведены резервные теплопоезда, с которыми будут ехать в Мерефу, после чего будут наверстывать отставание от графика.

— Ни один рейс не отменен, продолжаем движение, — отмечают в УЗ.

В компании добавили, что все задержки поездов дальнего следования можно посмотреть по ссылке.

В то же время обновления по пригородным рейсам в Харьковской области можно смотреть на соответствующем Telegram-канале.

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