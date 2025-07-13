Обстрел Новоданиловки 12 июля: под завалами нашли тело женщины, еще одного человека ищут
Один человек погиб и еще один может находиться под завалами после обстрела Новоданиловки 12 июля.
Об этом 13 июля сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Обстрел Новоданиловки 12 июля: что говорят в ОВА
Обстрел Новоданиловки произошел 12 июля. Тогда российские оккупанты разрушили частные дома.
Под завалами одного из домов спасатели нашли тело 77-летней женщины.
По предварительным данным, под обломками может находиться еще один человек.
Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать возможных пострадавших среди разрушенных зданий после вчерашнего прилета в Новоданиловку.
— Россияне ежедневно бьют по прифронтовым населенным пунктам, превращая дома в руины”, — отметил Иван Федоров, комментируя последствия обстрела.
Напомним, что сегодня, 13 июля, глава ОВА сообщил об угрозе скоростных ракет в регионе. После этого прогремели взрывы в Запорожье.