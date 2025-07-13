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Обстрел Новоданиловки 12 июля: под завалами нашли тело женщины, еще одного человека ищут

Рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

Один человек погиб и еще один может находиться под завалами после обстрела Новоданиловки 12 июля.

Об этом 13 июля сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Обстрел Новоданиловки 12 июля: что говорят в ОВА

Обстрел Новоданиловки произошел 12 июля. Тогда российские оккупанты разрушили частные дома.

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Под завалами одного из домов спасатели нашли тело 77-летней женщины.

По предварительным данным, под обломками может находиться еще один человек.

Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать возможных пострадавших среди разрушенных зданий после вчерашнего прилета в Новоданиловку.

— Россияне ежедневно бьют по прифронтовым населенным пунктам, превращая дома в руины”, — отметил Иван Федоров, комментируя последствия обстрела.

Напомним, что сегодня, 13 июля, глава ОВА сообщил об угрозе скоростных ракет в регионе. После этого прогремели взрывы в Запорожье.

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