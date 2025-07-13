РФ обстреляла Середино-Будскую общину Сумщины: есть раненый

Сегодня днем, 13 июля, российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину. Предварительно, враг стрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Обстрел Середино-Будской общины сегодня, 13 июля: что известно

По словам Олега Григорова, в результате обстрела общины ранения получил 50-летний местный житель.

Взрывами повреждены жилые дома.

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Последствия обстрела Середино-Будской общины уточняются. На месте работают экстренные службы.

Также Олег Григоров сообщил о последствиях вражеской атаки по Шосткинской общине, которая произошла вчера вечером. Двое мужчин – 53 и 57 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

К медикам также обратилась 37-летняя пострадавшая. Она будет лечиться амбулаторно.

В Шостке в результате атаки повреждено здание учебного заведения и около 12 частных домов. Продолжается обследование территории.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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