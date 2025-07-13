В Полтавской области повреждена электросеть, без света более 5 тыс. потребителей

В результате резкого ухудшения погодных условий на Полтавщине повреждена сеть электроснабжения.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут.

Погода на Полтавщине: из-за урагана повреждены электросети

По состоянию на утро 13 июля, без электроэнергии остаются более 5 тысяч потребителей в Полтавской, Кобеляцкой, Решетиловской, Чутовской и Шишацкой общинах.

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— Аварийные бригады АО Полтаваоблэнерго уже работают над ликвидацией последствий непогоды и восстановлением электроснабжения, — написал глава ОГА в своем телеграмм-канале.

По словам Когута, больше всего пострадала Кобеляцкая громада, где непогода повредила жилые дома и хозяйственные постройки.

В четырех селах этой общины также обнаружено повреждение сети электроснабжения.

— На месте происшествия специалисты проводят оценку ущерба и оказывают помощь местным жителям, — отметил Когут.

К счастью, информации о пострадавших в результате непогоды на Полтавщине не поступало.

Напомним, в результате непогоды в Харькове и области два человека погибли, по меньшей мере пять получили травмы, среди них 7-летняя девочка, на которую упало дерево.

Из-за повреждения электросетей 30 тысяч потребителей остались без света.

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