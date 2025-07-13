В Полтавской области повреждена электросеть, без света более 5 тыс. потребителей
В результате резкого ухудшения погодных условий на Полтавщине повреждена сеть электроснабжения.
Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут.
Погода на Полтавщине: из-за урагана повреждены электросети
По состоянию на утро 13 июля, без электроэнергии остаются более 5 тысяч потребителей в Полтавской, Кобеляцкой, Решетиловской, Чутовской и Шишацкой общинах.
— Аварийные бригады АО Полтаваоблэнерго уже работают над ликвидацией последствий непогоды и восстановлением электроснабжения, — написал глава ОГА в своем телеграмм-канале.
По словам Когута, больше всего пострадала Кобеляцкая громада, где непогода повредила жилые дома и хозяйственные постройки.
В четырех селах этой общины также обнаружено повреждение сети электроснабжения.
— На месте происшествия специалисты проводят оценку ущерба и оказывают помощь местным жителям, — отметил Когут.
К счастью, информации о пострадавших в результате непогоды на Полтавщине не поступало.
Напомним, в результате непогоды в Харькове и области два человека погибли, по меньшей мере пять получили травмы, среди них 7-летняя девочка, на которую упало дерево.
Из-за повреждения электросетей 30 тысяч потребителей остались без света.