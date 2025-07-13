Малиновская Ангелина, редактор ленты
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В Теннесси на встрече выпускников произошла стрельба: ранены четыре человека
В Теннесси произошла перестрелка на встрече выпускников, в результате которой четыре человека получили ранения.
Стрельба в Теннесси: что известно
12 июля около 15:00 во время встречи выпускников школы Tyner High School в Чаттанузе возле Tyner Community Center неизвестный открыл огонь. Это повлекло панику среди присутствующих, они стали бежать с места происшествия.
В результате инцидента ранения получили по меньшей мере четыре человека, их состояние на данный момент стабильное. Свидетели говорят, что люди падали на пол и пытались защитить детей.
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— Вдруг отовсюду начали стрелять. Маленькие дети, младенцы и все вокруг лежало на земле. Это было ужасно, очень ужасно, — говорят очевидцы.
Стрелец по-прежнему находится на свободе, мотивы его действий остаются неизвестными.
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