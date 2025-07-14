Взрывы в Запорожье: горит крыша многоэтажки

Мощные взрывы в Запорожье в понедельник, 14 июля, прогремели во время вражеской атаки российских войск на город.

Взрывы в Запорожье вечером 14 июля — какие последствия

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил информацию об атаке ударными беспилотниками Shahed на областной центр.

По его словам, в результате вражеской атаки дронами вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома.

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По предварительной информации, люди не пострадали.

Перед взрывами руководитель ОВА Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

Он рассказал, что работали украинские силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

В частности, движение БпЛА ударного типа фиксировалось в направлении Вознесеновского, Шевченковского, Коммунарского районов Запорожья.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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