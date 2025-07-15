Убили 20 человек возле магазина: командирам РФ объявили подозрение за удар по Чернигову

В Украине сообщено о подозрении трем российским командирам, причастным к удару по Чернигову, в результате чего погибли 20 человек и пострадали еще 28 человек.

Удар по Чернигову: сообщено о подозрении трем командирам РФ

Как сообщает Офис генерального прокурора, 16 марта 2022 года армия РФ осуществила обстрел областного центра с применением невысокоточного неизбирательного оружия — реактивных систем залпового огня Град.

Тогда возле магазина в очереди собрались жители Чернигова, которые хотели купить продуктов питания.

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Магазин был расположен рядом с плотной общественной застройкой, многоквартирными жилыми домами, учебными заведениями и другой гражданской инфраструктурой.

Однако российские командиры все равно отдали боевые распоряжения подразделениям на применение РСЗО Град.

В результате удара по Чернигову в тот день погибли 20 человек, еще 28 людей получили ранения различной степени тяжести. Из-за обстрела повреждены помещения магазина, многоквартирные жилые дома и другие здания.

— Рядом с местом удара не было военных объектов, что свидетельствует о целенаправленной атаке на гражданских с целью запугивания и террора. Хотя международным гуманитарным правом предусмотрено, что гражданская инфраструктура и население не могут быть объектами нападения, — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что идентифицированы командир 35 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа Вооруженных сил РФ и двое подчиненных командиров батальонных тактических групп, которые обеспечили удар по спальному району Чернигова.

Трем российским командирам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Фото : ГСЧС

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