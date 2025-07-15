Взрывы в Днепре: дроны РФ повредили дома и гимназию
Взрывы в Днепре раздаются сегодня 15 июля. В области продолжается воздушная опасность.
Взрывы в Днепре сегодня: что известно
Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Днепре в результате атаки БпЛА повреждены многоэтажка, 6 частных домов, гимназия. К счастью, никто не пострадал.
Никопольский район утром атакуют FPV-дроны и артиллерия.
— Агрессор попал по райцентру, Червоногригорьевской и Марганецкой громадам. Обошлось без погибших и раненых. В области все еще продолжается воздушная тревога. Позаботьтесь о безопасности, — написал Лысак в своем телеграмм-канале.
В результате боевой работы Днепропетровщине силы ПВО уничтожили 16 вражеских беспилотников.
Напомним, взрывы утром 15 июля раздавались и в Херсоне.
Российские оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на гражданскую машину в пригороде. Два человека получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Лысак