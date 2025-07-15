Взрыв в Сумах: к городу направлялась скоростная цель

Взрыв в Сумах сегодня прогремел около 12:15.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрыв в Сумах 15 июля: что известно

Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе ракетного удара по Сумской области.

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Одновременно с этим в сети появились сообщения о взрывах в Сумах.

На данный момент информации о возможных последствиях и повреждениях не поступало.

Подробная информация о масштабах инцидента и возможных жертвах будет обнародована после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что утром 15 июля в Сумской ОГА сообщали о взрывах в Шосткинской общине.

В результате ночной атаки пострадал человек. Повреждены жилые дома и медучреждение.

Фото: Воздушное командование Запад

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