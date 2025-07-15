Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Взрыв в Сумах: к городу направлялась скоростная цель
Взрыв в Сумах сегодня прогремел около 12:15.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Сумах 15 июля: что известно
Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе ракетного удара по Сумской области.
Сейчас смотрят
Одновременно с этим в сети появились сообщения о взрывах в Сумах.
На данный момент информации о возможных последствиях и повреждениях не поступало.
Подробная информация о масштабах инцидента и возможных жертвах будет обнародована после выяснения всех обстоятельств.
Напомним, что утром 15 июля в Сумской ОГА сообщали о взрывах в Шосткинской общине.
В результате ночной атаки пострадал человек. Повреждены жилые дома и медучреждение.
Фото: Воздушное командование Запад
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.