Укр Рус
Укр Рус
Популярные
У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Брижит Макрон публично проигнорировала мужа во время визита в Великобританию
Мы рекомендуем
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Срочно
Взрывы в Луцке: в городе – пожар на территории предприятия и гаражного кооператива
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Взрыв в Сумах: к городу направлялась скоростная цель

Ракета
Фото: ГСЧС

Взрыв в Сумах сегодня прогремел около 12:15.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрыв в Сумах 15 июля: что известно

Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе ракетного удара по Сумской области.

Сейчас смотрят

Одновременно с этим в сети появились сообщения о взрывах в Сумах.

На данный момент информации о возможных последствиях и повреждениях не поступало.

Подробная информация о масштабах инцидента и возможных жертвах будет обнародована после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что утром 15 июля в Сумской ОГА сообщали о взрывах в Шосткинской общине.

В результате ночной атаки пострадал человек. Повреждены жилые дома и медучреждение.

Читайте также
Российский дрон атаковал учебное заведение в Сумах, есть раненые
Дрон атакував навчальний заклад у Сумах

Фото: Воздушное командование Запад

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывСуми
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь