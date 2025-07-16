Мэр латвийского города Огре ранен во время гуманитарной миссии в Украине

Городской голова латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранения в результате российского обстрела во время гуманитарной поездки в Украину.

Мэр латвийского города ранен в результате российского обстрела

Об этом сообщил представитель Огреского районного совета Патрикс Гриву, которого цитирует латвийское издание LMS.lv.

По словам Гриву, Хельманис находится в очередной командировке, во время которой передает Вооруженным силам Украины автомобили и другую помощь.

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— Такие командировки регулярно происходят, даже с 2022 года, с самого начала войны, каждые несколько месяцев собирается и доставляется значительное количество автомобилей, на этот раз также около 20 автомобилей, — отметил представитель совета.

Детали инцидента пока не разглашаются из соображений безопасности, поскольку маршрут миссии остается конфиденциальным.

Однако, по информации украинских источников, состояние мэра стабильное.

Латвия является одним из самых активных партнеров Украины в предоставлении военной и гуманитарной помощи с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, в ночь на 16 июля во время ночной атаки россияне обстреляли Украину баллистической ракетой и 400 ударными беспилотниками.

Как сообщили в Воздушных силах, основными направлениями удара были Кривой Рог, Харьков и Винница.

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