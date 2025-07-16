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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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На пляже в Коблево прогремел взрыв: сдетонировала мина

небезпечно, міни біля води
Фото: УНИАН

В Коблево Николаевской области прогремел взрыв на побережье — сдетонировала морская мина.

Взрыв в Коблево: сдетонировала мина

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, утром 16 июля.

По предварительным данным экстренных служб, вероятной причиной взрыва стало дикое животное, которое случайно приблизилось к взрывоопасному предмету.

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Информация о пострадавших людях не подтвердилась, отметил Ким.

На момент взрыва рядом не было отдыхающих. Ранее сообщалось о мужчине с ранением, однако, как выяснилось, его травмы не связаны с детонацией мины.

Виталий Ким призвал жителей и туристов быть осторожными и не выходить на необследованные участки пляжа, поскольку побережье до сих пор может быть заминированным.

Напомним, в субботу, 7 июня, в Одесской области в поселке курортного типа Затока два человека, которые отдыхали на пляже, подорвались на мине.

Один из отдыхающих от полученных травм погиб.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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