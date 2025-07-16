Удар по заводу польской группы Barlinek в Виннице был преднамеренным — Сикорский
Российские дроны ударили по заводу польской группы Barlinek в Виннице.
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в социальной сети Х.
Удар по заводу Barlinek в Виннице 16 июля: что известно
Завод группы Barlinek — это польское предприятие, которое работает в Виннице.
По словам польского министра, руководитель завода сообщил ему, что удар был нанесен умышленно с трех сторон.
В результате атаки есть раненые, среди которых двое человек с тяжелыми ожогами.
На месте работают украинские службы экстренного реагирования, а также польское консульство.
Информация о состоянии пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Спасательные службы продолжают работу на месте инцидента.
— Преступная война Путина приближается к нашим границам, — подчеркнул Радослав Сикорский.
Напомним, что взрывы в Виннице прогремели в ночь на 16 июля.
Враг направил на город ударные БпЛА. В результате обстрела повреждены два объекта промышленной инфраструктуры.
На данный момент известно о восьми пострадавших.