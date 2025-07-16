Удар по заводу польской группы Barlinek в Виннице был преднамеренным — Сикорский

Российские дроны ударили по заводу польской группы Barlinek в Виннице.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в социальной сети Х.

Удар по заводу Barlinek в Виннице 16 июля: что известно

Завод группы Barlinek — это польское предприятие, которое работает в Виннице.

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По словам польского министра, руководитель завода сообщил ему, что удар был нанесен умышленно с трех сторон.

В результате атаки есть раненые, среди которых двое человек с тяжелыми ожогами.

На месте работают украинские службы экстренного реагирования, а также польское консульство.

Информация о состоянии пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Спасательные службы продолжают работу на месте инцидента.

— Преступная война Путина приближается к нашим границам, — подчеркнул Радослав Сикорский.

Напомним, что взрывы в Виннице прогремели в ночь на 16 июля.

Враг направил на город ударные БпЛА. В результате обстрела повреждены два объекта промышленной инфраструктуры.

На данный момент известно о восьми пострадавших.

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