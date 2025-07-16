Взрывы в Виннице: дроны ударили по объектам инфраструктуры, есть пострадавшие

Взрывы в Виннице и области прогремели в ночь на 16 июля — армия РФ атаковала регион ударными дронами. Есть попадания в объекты инфраструктуры и раненые.

О последствиях взрывов в Виннице сегодня рассказали мэр города Сергей Моргунов и первый заместитель председателя ОВА Наталья Заболотная.

Взрывы в Виннице: что известно

По данным представителей местной власти, в Виннице было несколько попаданий по объектам гражданской промышленной инфраструктуры.

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Там вспыхнули пожары, на месте работают спасатели. На одном из объектов возгорание уже локализовано.

Известно о семи пострадавших, которые госпитализированы в больницу.

У пяти из них — ожоги (двое в тяжелом состоянии, трое — средней степени).

Кроме того, зафиксировано повреждение четырех жилых домов (кровли, окна, двери) в общинах Винницкой области, без раненых.

В целом регион сегодня атаковало 28 БпЛА, из них ориентировочно 18 — уничтожено, уточнила позже Заболотная.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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