Почти два десятка взрывов в Харькове: повреждено предприятие, есть пострадавшие
Взрывы в Харькове сегодня ночью произошли в результате массированного удара российских оккупантов по городу.
Об этом сообщили городской глава Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своих Telegram-каналах.
Взрывы в Харькове сегодня ночью против 16 июля: что известно
Взрывы в Харькове сегодня ночью начали греметь около 23:10 15 июля.
В это время российские войска атаковали город дронами-камикадзе типа Герань-2.
За 20 минут было зафиксировано не менее 17 взрывов в Харькове.
По предварительным данным, несколько вражеских дронов Силы обороны сбили.
Однако большинство ударов пришлось по гражданскому предприятию в Киевском районе города. На месте обстрела вспыхнул пожар.
После полуночи стало известно, что в результате взрывов в Харькове пострадали три человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская областная прокуратура