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2 мин.

Почти два десятка взрывов в Харькове: повреждено предприятие, есть пострадавшие

удар по Харкову

Взрывы в Харькове сегодня ночью произошли в результате массированного удара российских оккупантов по городу.

Об этом сообщили городской глава Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своих Telegram-каналах.

Взрывы в Харькове сегодня ночью против 16 июля: что известно

Взрывы в Харькове сегодня ночью начали греметь около 23:10 15 июля.

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В это время российские войска атаковали город дронами-камикадзе типа Герань-2.

За 20 минут было зафиксировано не менее 17 взрывов в Харькове.

По предварительным данным, несколько вражеских дронов Силы обороны сбили.

Однако большинство ударов пришлось по гражданскому предприятию в Киевском районе города. На месте обстрела вспыхнул пожар.

После полуночи стало известно, что в результате взрывов в Харькове пострадали три человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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