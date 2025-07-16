Взрывы в Никополе: во время артобстрела погибла женщина, еще 5 пострадали

Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате взрывов в Никополе сегодня утром, 16 июля, которые прогремели во время артиллерийского обстрела города в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Взрывы в Никополе 16 июля: что известно

Взрывы в Никополе нанесли значительные разрушения гражданской инфраструктуре.

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Как отметил глава ОВА, российский обстрел был направлен на гражданские объекты в городе.

Повреждены банк, парикмахерская, магазины, спортклуб, аптека и многоэтажные дома.

В результате взрывов в Никополе 16 июля погибла 27-летняя женщина, еще пять человек пострадали.

Две женщины госпитализированы: 78-летняя раненая находится в тяжелом состоянии, 69-летняя – в состоянии средней тяжести.

Остальные пострадавшие – на амбулаторном лечении.

В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что во время взрывов в Никополе сегодня погибла 27-летняя женщина.

Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий обстрела и оказание помощи пострадавшим.

Напомним, что в результате российской атаки на Кривой Рог в ночь на 17 июля пострадал 17-летний парень. Сейчас он в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости находится в больнице.

Фото: Сергей Лысак

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