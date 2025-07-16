Взрывы в Никополе: во время артобстрела погибла женщина, еще 5 пострадали
Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате взрывов в Никополе сегодня утром, 16 июля, которые прогремели во время артиллерийского обстрела города в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Взрывы в Никополе 16 июля: что известно
Взрывы в Никополе нанесли значительные разрушения гражданской инфраструктуре.
Как отметил глава ОВА, российский обстрел был направлен на гражданские объекты в городе.
Повреждены банк, парикмахерская, магазины, спортклуб, аптека и многоэтажные дома.
В результате взрывов в Никополе 16 июля погибла 27-летняя женщина, еще пять человек пострадали.
Две женщины госпитализированы: 78-летняя раненая находится в тяжелом состоянии, 69-летняя – в состоянии средней тяжести.
Остальные пострадавшие – на амбулаторном лечении.
В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что во время взрывов в Никополе сегодня погибла 27-летняя женщина.
Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий обстрела и оказание помощи пострадавшим.
Напомним, что в результате российской атаки на Кривой Рог в ночь на 17 июля пострадал 17-летний парень. Сейчас он в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости находится в больнице.
Фото: Сергей Лысак