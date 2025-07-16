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Валентина Летяк, редактор ленты
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Взрывы в Сумах 16 июля: дроны повредили одно из предприятий и дома

Вибухи в Сумах 16 липня
Фото: Нацполиция

В результате взрывов в Сумах ночью 16 июля повреждено одно из предприятий и частные дома.

Последствия взрывов в Сумах сегодня

В полиции сообщили, что утром 12 июля российские беспилотники ударного типа попали по территории одного из предприятий областного центра.

В результате обстрела повреждены административное здание (окна, двери, кровля), транспортные средства и нежилые помещения. Пострадали также окна в нескольких частных домах рядом.

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Кроме того, по словам и. о. мэра города и секретаря городского совета Артема Кобзая, еще один вражеский БпЛА упал на территории частного домохозяйства.

К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Нацполиция

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