Взрывы в Сумах 16 июля: дроны повредили одно из предприятий и дома
В результате взрывов в Сумах ночью 16 июля повреждено одно из предприятий и частные дома.
Последствия взрывов в Сумах сегодня
В полиции сообщили, что утром 12 июля российские беспилотники ударного типа попали по территории одного из предприятий областного центра.
В результате обстрела повреждены административное здание (окна, двери, кровля), транспортные средства и нежилые помещения. Пострадали также окна в нескольких частных домах рядом.
Кроме того, по словам и. о. мэра города и секретаря городского совета Артема Кобзая, еще один вражеский БпЛА упал на территории частного домохозяйства.
К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.