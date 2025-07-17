Атака на Доброполье 16 июля: количество жертв возросло до трех
В результате атаки Доброполья 16 июля погибли три человека, еще 27 человек получили ранения.
Атака Доброполья 16 июля 2025: что известно
Атака Доброполья унесла жизни трех человек, еще 27 были ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, все раненые в результате атаки Доброполья 16 июля получили медицинскую помощь, некоторые из них эвакуированы в другие области.
Он отметил, что сейчас идет разбор завалов.
– Помогаем тем, чье жилье повреждено, – добавил он.
Энергетики возобновляют электроснабжение.
Напомним, что 16 июля Россия сбросила авиабомбу ФАБ-500 на центр Доброполья в Донецкой области. Это произошло как раз тогда, когда люди возвращались домой.
В результате атаки Доброполья были повреждены жилые дома, торговые объекты и автомобили.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 240-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Вадим Филашкин