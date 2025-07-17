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Атака на Доброполье 16 июля: количество жертв возросло до трех

атака добропілля 16 липня 2025 року

В результате атаки Доброполья 16 июля погибли три человека, еще 27 человек получили ранения.

Атака Доброполья 16 июля 2025: что известно

Атака Доброполья унесла жизни трех человек, еще 27 были ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, все раненые в результате атаки Доброполья 16 июля получили медицинскую помощь, некоторые из них эвакуированы в другие области.

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Он отметил, что сейчас идет разбор завалов.

– Помогаем тем, чье жилье повреждено, – добавил он.

Энергетики возобновляют электроснабжение.

Напомним, что 16 июля Россия сбросила авиабомбу ФАБ-500 на центр Доброполья в Донецкой области. Это произошло как раз тогда, когда люди возвращались домой.

В результате атаки Доброполья были повреждены жилые дома, торговые объекты и автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 240-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Вадим Филашкин

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