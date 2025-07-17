Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Взрывы в Кривом Роге: враг направил на город БпЛА
Взрывы в Кривом Роге прогремели около 08:55.
Об этом сообщил глава Совета обороны Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге 17 июля: что известно
Взрывы в Кривом Роге сегодня утром прогремели во время воздушной тревоги.
Сейчас смотрят
Как отметил Вилкул, взрывы произошли в результате атаки Шахеда.
Информация о возможных причинах и последствиях инцидента уточняется.
Подробная информация об обстоятельствах взрывов в Кривом Роге и возможных повреждениях будет обнародована после выяснения всех деталей инцидента.
Жителям рекомендуется оставаться осторожными и следить за официальными сообщениями властей.
— Прошу всех быть внимательными и до отбоя находиться в укрытиях, — подчеркнул глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.