Взрывы в Кривом Роге: враг направил на город БпЛА

Взрывы в Кривом Роге прогремели около 08:55.

Об этом сообщил глава Совета обороны Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге 17 июля: что известно

Взрывы в Кривом Роге сегодня утром прогремели во время воздушной тревоги.

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Как отметил Вилкул, взрывы произошли в результате атаки Шахеда.

Информация о возможных причинах и последствиях инцидента уточняется.

Подробная информация об обстоятельствах взрывов в Кривом Роге и возможных повреждениях будет обнародована после выяснения всех деталей инцидента.

Жителям рекомендуется оставаться осторожными и следить за официальными сообщениями властей.

— Прошу всех быть внимательными и до отбоя находиться в укрытиях, — подчеркнул глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко.

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