Суммы частично без света из-за атак РФ, отдельные троллейбусы приостановили движение

В пятницу, 18 июля, в результате серии вражеских атак часть Сум осталась без электроснабжения. Ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщил Сумской городской совет.

Частично нет света в Сумах: что известно

— В результате очередной атаки армии РФ в Сумах часть города осталась без электроснабжения, — говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии повлияло на работу общественного транспорта: троллейбусы без автономного хода вынуждены были остановить движение. Те, которые оснащены автономным питанием, курсируют по сокращенным маршрутам.

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Одно из городских медицинских учреждений перевели на резервное питание от генератора.

Объекты водоканала после короткого сбоя вернулись к штатному режиму работы.

Для восстановления электроснабжения специалисты АО Сумыоблэнерго работают в усиленном режиме.

Из соображений безопасности городские власти воздерживаются от обнародования подробностей инцидента, чтобы не способствовать корректировке дальнейших атак врагом.

Заметим, взрывы в Сумах сегодня около 13:00 и 14:00 стали следствием дроновой атаки РФ.

Ударные БпЛА российские войска направили на гражданскую инфраструктуру.

Ранения получили трое мирных жителей. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

К слову, шумно в городе было и в 16:42.

Утром, после 07:00, зафиксирован массированный удар по Шосткинскому району. Вражеские дроны поразили несколько населенных пунктов.

По предварительным данным, обошлось без раненых, но получили повреждения жилые дома, в некоторых местах возникли пожары.

Вчера российские войска снова обстреляли жилой сектор в Середино-Будской громаде. Из-за попадания разрушены крыши домов, повреждены стены, отдельные дома полностью выгорели. Пострадавших нет.

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