Новая атака на Павлоград: для города существует угроза баллистики и дронов
Новая атака на Павлоград сегодня, 19 июля, началась ориентировочно в 10:11.
О новых взрывах в городе в Днепропетровской области сообщают местные жители.
Новая атака на Павлоград сегодня, 19 июля: что известно
Утренняя атака на Павлоград 19 июля произошла, когда Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения и ударных беспилотников типа Shahed.
Ранее сообщалось, что взрывы в Павлограде раздавались ночью 19 июля – враг массированно атаковал город ракетами и ударными дронами.
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак назвал эту атаку самой массированной на город.
По его словам, российские террористы целились ракетами и беспилотниками. Изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания.
Напомним, Зеленский заявил, что 19 июля РФ выпустила в сторону Украины более 300 ударных дронов и не менее 30 ракет различных типов.
По его словам, враг также нанес комбинированный удар по Шостке, а в Одессе поврежден жилой дом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 242-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.