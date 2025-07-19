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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Новая атака на Павлоград: для города существует угроза баллистики и дронов

Shahed
Фото: Getty Images

Новая атака на Павлоград сегодня, 19 июля, началась ориентировочно в 10:11.

О новых взрывах в городе в Днепропетровской области сообщают местные жители.

Новая атака на Павлоград сегодня, 19 июля: что известно

Утренняя атака на Павлоград 19 июля произошла, когда Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения и ударных беспилотников типа Shahed.

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Ранее сообщалось, что взрывы в Павлограде раздавались ночью 19 июля – враг массированно атаковал город ракетами и ударными дронами.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак назвал эту атаку самой массированной на город.

По его словам, российские террористы целились ракетами и беспилотниками. Изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания.

Напомним, Зеленский заявил, что 19 июля РФ выпустила в сторону Украины более 300 ударных дронов и не менее 30 ракет различных типов.

По его словам, враг также нанес комбинированный удар по Шостке, а в Одессе поврежден жилой дом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 242-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

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