Директора рынка в Киеве взяли под стражу с альтернативой залога почти в 1 млн грн

19 июля Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения директору одного из столичных рынков.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Мера пресечения для директора рынка в Киеве

Меру пресечения для директора рынка в Киеве, которого следователи СБУ и прокуроры Киевской городской прокуратуры подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, избрали в субботу, 19 июля.

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Следствием установлено, что чиновник совместно с уже бывшей сотрудницей Управления туризма и промоций КГГА требовали от предпринимателя $25 тис. за беспрепятственное пользование арендованным помещением на территории рынка.

Для реализации схемы чиновница предложила решить вопрос доступа к помещению, которое частично расположено в арке, находящейся в пользовании КГГА. К передаче денег был привлечен и директор рынка, который должен был способствовать передаче имущества.

Обоих задержали непосредственно во время получения средств. Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, соединенное с вымогательством.

Как уточняет агентство Интерфакс-Украина, речь идет о директоре Киевского центрального рынка Бессарабский Николае Ковальчуке. Вместе с ним в деле фигурирует бывшая чиновница КГГА Марина Радова.

Как сообщалось, 18 июля правоохранители задержали директора столичного рынка и чиновницу Киевской городской госадминистрации при получении неправомерной выгоды в размере $25 тыс.

Согласно сообщению, в 2023 году предприниматель арендовал коммунальное имущество для обустройства заведения общественного питания. Центральный вход в помещение оказался в совместном пользовании с КГГА, что стало основанием для вымогательства денег за беспрепятственный доступ.

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