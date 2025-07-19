Повторная атака на Шостку: шесть ударов КАБами вызвали пожар

Днем 19 июля российская армия повторно атаковала Шосткинскую общину — на этот раз КАБами. На месте попадания вспыхнул пожар.

Последствия атаки на Шостку сегодня

Председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что после 10:00 враг нанес удар по Шосткинской общине шестью управляемыми авиабомбами.

По его словам, зафиксировано прицельное попадание — там вспыхнул пожар.

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Однако, к счастью, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия атаки на Шостку выясняются.

Еще ночью 19 июля оккупанты атаковали Шостку ударными беспилотниками.

Зафиксированы разрушения объектов гражданской инфраструктуры и повреждения в жилом секторе. Тогда тоже обошлось без жертв и пострадавших.

В целом за минувшие сутки российские войска совершили более 100 обстрелов по 32 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше всего — в Сумском и Шосткинском районах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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