Взрывы в Одессе 19 июля: город массированно атаковали дроны, повреждены дома

Ночью 19 июля в Одессе прогремели взрывы. Город находился под массированной атакой российских ударных беспилотников.

Взрывы в Одессе 19 июля: что известно

Взрывы в Одессе сегодня прогремели ночью во время воздушной тревоги.

— В городе слышны взрывы! Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников, — написал мэр Геннадий Труханов.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о группе вражеских ударных БпЛА в направлении Одесской области, в частности Одессы, из акватории Черного моря.

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По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

— В частности, многоквартирных жилых домов. Все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется, — отметил Кипер.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели вечером 18 июля. Столицу атаковали вражеские дроны. В результате атаки в Дарницком районе на крышу жилого дома упала часть БпЛА. Предварительно без пожара и пострадавших.

Также прогремели взрывы в Полтаве вечером 18 июля, когда объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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