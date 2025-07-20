В Сумах дрон попал в жилую зону: есть повреждения, обесточены дома

Об атаке на Сумы стало известно около 14:00 20 июля, когда российская армия атаковала город ударными беспилотниками.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Атака на Сумы 20 июля: что известно

В результате атаки на Сумы сегодня повреждены окна жилого дома, автомобиль и сеть электропередач в Заречном районе города.

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Часть домов осталась без электроснабжения.

К медикам обратилась 34-летняя женщина с 7-летним сыном. У обоих острая реакция на стресс.

Женщине и ребенку оказали медицинскую помощь. Лечатся они амбулаторно.

Продолжается обследование территории после атаки на Сумы и ликвидация последствий вражеской атаки.

Специальные службы работают на месте происшествия, оценивая масштабы нанесенного ущерба.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в районах, пострадавших от атаки на Сумы.

Коммунальные службы устраняют повреждения инфраструктуры и жилых объектов.

Фото: Олег Григоров

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