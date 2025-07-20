В Сумах дрон попал в жилую зону: есть повреждения, обесточены дома
Об атаке на Сумы стало известно около 14:00 20 июля, когда российская армия атаковала город ударными беспилотниками.
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
Атака на Сумы 20 июля: что известно
В результате атаки на Сумы сегодня повреждены окна жилого дома, автомобиль и сеть электропередач в Заречном районе города.
Часть домов осталась без электроснабжения.
К медикам обратилась 34-летняя женщина с 7-летним сыном. У обоих острая реакция на стресс.
Женщине и ребенку оказали медицинскую помощь. Лечатся они амбулаторно.
Продолжается обследование территории после атаки на Сумы и ликвидация последствий вражеской атаки.
Специальные службы работают на месте происшествия, оценивая масштабы нанесенного ущерба.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в районах, пострадавших от атаки на Сумы.
Коммунальные службы устраняют повреждения инфраструктуры и жилых объектов.
Фото: Олег Григоров