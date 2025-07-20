ДТП в Иране: перевернулся автобус, более 20 погибших

Смертельное ДТП в Иране произошло в субботу утром в провинции Фарс. По предварительной информации погибло более 20 человек.

Об этом сообщает агентство AP.

ДТП в Иране 20 июля: что известно

ДТП в Иране произошло к югу от столицы провинции Шираз. В результате опрокидывания автобуса погибли по меньшей мере 21 человек, еще 34 человека получили травмы.

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Обстоятельства и точные причины ДТП в Иране сегодня пока выясняются.

Правоохранители и спасательные службы проводят расследование для установления всех деталей трагедии с пассажирским автобусом.

Как отметили в агентстве, Иран относится к странам с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий в мире.

Ежегодно на дорогах страны гибнут почти 17 тысяч человек, что делает ситуацию с безопасностью движения критической.

Высокий уровень аварийности связан с пренебрежением мерами безопасности дорожного движения и использованием устаревших транспортных средств.

Техническое состояние многих автобусов не соответствует современным стандартам безопасности.

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