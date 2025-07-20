ДТП в Иране: перевернулся автобус, более 20 погибших
Смертельное ДТП в Иране произошло в субботу утром в провинции Фарс. По предварительной информации погибло более 20 человек.
Об этом сообщает агентство AP.
ДТП в Иране 20 июля: что известно
ДТП в Иране произошло к югу от столицы провинции Шираз. В результате опрокидывания автобуса погибли по меньшей мере 21 человек, еще 34 человека получили травмы.
Обстоятельства и точные причины ДТП в Иране сегодня пока выясняются.
Правоохранители и спасательные службы проводят расследование для установления всех деталей трагедии с пассажирским автобусом.
Как отметили в агентстве, Иран относится к странам с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий в мире.
Ежегодно на дорогах страны гибнут почти 17 тысяч человек, что делает ситуацию с безопасностью движения критической.
Высокий уровень аварийности связан с пренебрежением мерами безопасности дорожного движения и использованием устаревших транспортных средств.
Техническое состояние многих автобусов не соответствует современным стандартам безопасности.