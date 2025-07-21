Взрывы в Кропивницком: на место выехали все службы

Взрывы в Кропивницком слышны днем 21 июля. Во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с Юга.

Информацию подтвердили в Кировоградской ОГА.

Взрывы в Кропивницком сегодня: что известно

По словам главы ОГА Андрея Райковича, на место взрыва в Кропивницком районе выехали все соответствующие службы.

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Напомним, взрывы сегодня раздавались и в Ивано-Франковской области.

Там в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека, среди них — ребенок.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время ночной атаки на Киев 21 июля зафиксировано по меньшей мере полтора десятка прямых попаданий по различным объектам.

По его словам, сегодня ракеты, как крылатые, так и аэробаллистические, не достигли своих целей — были подавлены РЭБ или сбиты огневыми средствами ПВО.

Многочисленные разрушения и пожары зафиксированы в шести районах столицы.

Ночью 21 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву с использованием дронов и ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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