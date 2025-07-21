Взрывы в Кривом Роге: РФ могла применить баллистику

Звуки взрыва в Кривом Роге слышали очевидцы днем 21 июля во время тревоги, объявленной из-за угрозы применения баллистического вооружения с Юга.

Взрывы в Кривом Роге сегодня: что известно

Ждем официального подтверждения со стороны представителей местной власти.

Воздушные силы ВСУ в 12:30 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с Юга. Через 7 минут жители Кривого Рога услышали взрыв.

Сейчас смотрят

По состоянию на 13:00 для Днепропетровской области добавилась угроза применения авиационных средств поражения.

В ночь на 21 июля силы ПВО сбили в небе над Днепропетровской областью семь вражеских БпЛА.

В частности, в Никопольском районе оккупанты применили FPV-дроны и артиллерию. Повреждены инфраструктура, АЗС и предприятие. Огонь уничтожил две машины, еще три — побиты.

Кроме того, дронами враг попал по Межевской общине Синельниковского района. Здесь повреждена инфраструктура. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.