Стрельба в Василькове: неизвестный попал в водителя Range Rover
Один человек в больнице после вечерней стрельбы в Василькове Киевской области.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
Стрельба в Василькове: что известно
Стрельба в Василькове произошла 21 июля в 22:50.
Неизвестный подошел к авто местного жителя и произвел несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Range Rover.
Мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
В настоящее время продолжаются активные поиски стрелка.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, мотивы нападения и личность нападавшего.
Правоохранители работают с очевидцами и изучают записи камер видеонаблюдения в районе происшествия.
Следствие рассматривает различные версии инцидента, включая личные мотивы и возможные криминальные разборки.
Полиция призывает свидетелей происшествия обращаться к правоохранителям с любой информацией, которая может помочь в раскрытии преступления.
Следователи полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 15, частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за покушение на умышленное убийство.
К слову, недавно произошла стрельба в Голосеевском районе Киева.
Прибыв по вызову правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.