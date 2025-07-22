Стрельба в Василькове: неизвестный попал в водителя Range Rover

Один человек в больнице после вечерней стрельбы в Василькове Киевской области.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Стрельба в Василькове: что известно

Стрельба в Василькове произошла 21 июля в 22:50.

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Неизвестный подошел к авто местного жителя и произвел несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Range Rover.

Мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время продолжаются активные поиски стрелка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, мотивы нападения и личность нападавшего.

Правоохранители работают с очевидцами и изучают записи камер видеонаблюдения в районе происшествия.

Следствие рассматривает различные версии инцидента, включая личные мотивы и возможные криминальные разборки.

Полиция призывает свидетелей происшествия обращаться к правоохранителям с любой информацией, которая может помочь в раскрытии преступления.

Следователи полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 15, частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за покушение на умышленное убийство.

К слову, недавно произошла стрельба в Голосеевском районе Киева.

Прибыв по вызову правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

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