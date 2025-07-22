Вибухи у Словʼянську: пошкоджено будинки, дитсадок, корпус ДДПУ, є поранені

Взрывы в Славянске прогремели во вторник около 04:40, когда враг ударил по районам города.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Взрывы в Славянске 22 июля: что известно

Первый взрыв в Славянске произошел в результате попадания в дорожное покрытие на улице Батюка, в микрорайоне Лесной.

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Второй взрыв в Славянске прогремел в центре города, в районе улицы Васильевской.

В результате обстрелов Славянска повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, административное здание, корпус Донбасского государственного педагогического университета (ДГПУ) и автомобили.

По словам Вадима Ляха, во время утренних взрывов в Славянске пострадали люди. Однако точное количество раненых пока не называют.

Специальные службы работают на месте событий, оказывая помощь пострадавшим и оценивая масштабы нанесенного ущерба от утренних взрывов в Славянске.

22 июля также прогремели взрывы в Краматорске Донецкой области. В результате атаки на город погиб 10-летний мальчик.

Фото: Вадим Лях

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