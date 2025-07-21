Взрывы в Сумах: россияне атаковали город КАБами, есть пострадавшие

Взрывы в Сумах прогремели вечером 21 июля. Россияне сбросили авиабомбы на один из районов города. Есть попадание в многоэтажки и торговый центр.

Взрывы в Сумах 21 июля: что известно

По предварительной информации, два взрыва в Сумах сегодня стали следствием попадания КАБов по одному из районов города.

— Погибших нет, но есть трое пострадавших, — сообщил председатель Сумской ОГА Артем Кобзарь.

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В Сумской ОВА уточнили, что в результате вражеской атаки по жилому массиву Сум пострадали пять многоэтажек, торговый центр и 18 автомобилей.

Из одного из самых разрушенных домов в больницу доставили двух жителей — 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

Сейчас их обследуют и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Удар по спальному району вызвал шок среди местных жителей. По предварительным данным, по меньшей мере 12 человек обратились за помощью из-за сильной реакции на стресс.

Напомним, ночью 21 июля столица пережила очередную вражескую массированную атаку. Первые взрывы в Киеве прозвучали поздно вечером, ночью на утром атака продолжилась.

Есть попадания в нескольких районах. Погиб человек, ранены восемь человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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