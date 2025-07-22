Взрывы в Зеленодольской общине: российский дрон повредил инфраструктуру

Взрывы в Зеленодольской громаде сегодня произошли после ночной атаки вражеского дрона.

Об этом сообщили в Криворожской РГА и глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Взрывы в Зеленодольской громаде 22 июля: что известно

Ночью враг ударил беспилотником по территории Криворожского района, а именно по Зеленодольской громаде.

Сейчас смотрят

В результате взрыва в Зеленодольской громаде повреждена инфраструктура. Люди не пострадали.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил информацию о взрывах в Зеленодольской громаде 22 июля.

По его словам, враг попал FPV-дроном.

На остальных территориях Криворожского района в течение ночи звучала воздушная тревога, однако обошлось без чрезвычайных происшествий.

Специальные службы работают на месте происшествия, оценивая масштабы нанесенного ущерба от взрыва в Зеленодольской громаде.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.