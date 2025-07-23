Атака на Херсон: под ударом был инфраструктурный объект, есть погибшая и раненый

Атака на Херсон — в результате удара вражеского беспилотника на инфраструктурный объект в Херсоне пострадал 48-летний местный житель и погибла 66-летняя женщина.

Об этом сообщили правоохранители, а также глава ОВА Александр Прокудин.

Атака на Херсон: какие последствия

Полиция доставила мужчину в больницу с взрывной травмой и множественными обломочными ранениями туловища, рук и ног.

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Кроме того, по словам начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в результате атаки на Херсонщину погибла женщина в Днепровском районе города.

– Из-за очередного вражеского обстрела смертельные ранения получила 66-летняя херсонка. Мои соболезнования родным погибшей, — отметил Прокудин.

Также в результате обстрела артиллерией удары получили 7 населенных пунктов Херсонской общины.

Под огнем русской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Зимовник, Молодежное, Инженерное, Приднепровское, Садовое и Антоновка.

В частности, повреждены и разрушены объекты критической и социальной инфраструктуры – многоэтажка, частные дома и автомобиль.

В результате российских атак в Херсонской общине 8 человек пострадали.

Взрывы сегодня ночью раздавались и в Кривом Роге. Там в результате атаки беспилотников разрушен жилой дом еще 4 дома и предприятия получили повреждения.

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