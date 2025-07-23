СБУ задержала экс-директора департамента КГГА за хищение 75 млн грн

Служба безопасности Украины задержала экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, который подозревается в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержание экс-директора департамента КГГА

Речь идет о хищении почти 75 млн грн, предназначенных для паллиативной помощи тяжелобольным. Весной этого года СБУ разоблачила первых фигурантов – двух заместителей руководителя департамента КГГА, главу столичной психиатрической больницы и их сообщника.

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По данным следствия, они присваивали бюджетные средства, выделенные на поддержку киевлян с неизлечимыми заболеваниями.

Следствие собрало доказательства в отношении экс-главы профильного департамента КГГА, который занимал должность в 2022–2025 годах и был соорганизатором “схемы”.

Под его руководством заключались соглашения с подконтрольными компаниями, которые должны были бесплатно предоставлять лекарства, продукты питания и услуги тяжелобольным. Вместо этого, как установили правоохранители, половину бюджетных средств потратили на аренду и покупку элитных автомобилей и недвижимости.

Чтобы скрыть махинацию, злоумышленники оформляли приобретенное имущество якобы для нужд пациентов, фальсифицируя отчетную документацию.

Также СБУ задержала трех представителей столичных фирм, которые “отмывали” похищенные деньги под видом предоставления бесплатных услуг, а наличные передавали организаторам “схемы”.

На основании новых доказательств экс-директору департамента КГГА и трем подконтрольным ему предпринимателям сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По этой же статье квалифицированы преступления со стороны “теневого” куратора департамента КГГА, который скрывается за границей.

Источник : СБУ

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