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Валентина Летяк, редактор ленты
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Взрывы в Великом Бурлуке: дроны вызвали масштабный пожар на рынке

Вибухи у Великому Бурлуці
Наслідки вибухів у Великому Бурлуці 22 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Великому Бурлуці
Фото: ДСНС
Вибухи у Великому Бурлуці
Наслідки вибухів у Великому Бурлуці 22 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Великому Бурлуці
Наслідки вибухів у Великому Бурлуці 22 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Великому Бурлуці
Наслідки вибухів у Великому Бурлуці 22 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Великому Бурлуці
Вибухи у Великому Бурлуці
Вибухи у Великому Бурлуці
Вибухи у Великому Бурлуці
Вибухи у Великому Бурлуці

Взрывы в Великом Бурлуке Купянского района Харьковской области раздавались вечером 22 июля во время атаки ударных беспилотников.

Последствия взрывов в Великом Бурлуке 22 июля

В ГСЧС сообщили, в результате атаки вражеских БпЛА в поселке Великий Бурлук вспыхнул пожар по территории рынка.

В результате попаданий загорелись торговые павильоны на площади около 500 кв. м, возгорание на данный момент  уже ликвидировано.

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Также повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты.

Пострадала женщина, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

Армия РФ ежедневно наносит удары по фринтовой Харьковской области, Так, 20 июля в результате взрыва в Чугуевской общине повреждены административное здание и частные домовладения. Тогда обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС

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