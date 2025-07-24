Атака на Подлиман: от удара бомбой ФАБ-250 погибла семья переселенцев
На Харьковщине в результате ночной атаки на Подлиман погибла семья переселенцев. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Ночная атака на Подлиман: последствия
Ночью 24 июля 2025 года российские войска нанесли авиационный удар по селу Подлиман Боровской поселковой территориальной общины Изюмского района.
По предварительным данным, оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-250 с УМПК, что привело к разрушению жилых зданий и масштабному пожару.
В результате ночной атаки на Подлиман погибла целая семья: 57-летняя женщина, 58-летний мужчина и 36-летний сын.
Известно, что они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района.
По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, начато досудебное расследование.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.
На интерактивной карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская областная прокуратура