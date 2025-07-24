Для обстрела Черкасс враг применил Искандеры со шрапнелью – ОВА

24 июля россияне обстреляли Черкассы ракетами типа Искандер-К со шрапнелью.

Об этом рассказал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец в комментарии Суспільному.

Обстрел Черкасс 24 июля: что известно

В результате обстрела Черкасс 24 июля в городе образовалось два больших очага с разрушениями от падения обломков ракет.

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По словам Игоря Табурца, примененные россиянами ракеты со шрапнелью имели чрезвычайно большую силу поражения:

— Разлет такой шрапнели составляет до километра, — отметил глава области.

Глава ОВА подчеркнул, что пострадала исключительно гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары.

В результате обстрела Черкасс сегодня по одной локации повреждены около 15 многоэтажек — там выбиты окна, повреждены крыши и балконы.

Еще одним центром разрушений стало государственное предприятие Леса Украины (повреждены административное и три хозяйственных здания).

В этом же районе повреждениям подверглись еще девять многоэтажек.

Также в результате обстрела Черкасс повреждены десятки автомобилей на стоянке (машины загорелись из-за падения обломков).

Спасатели быстро ликвидировали пожар.

Во время атаки на Черкассы повреждено еще и одно из городских кладбищ. Там повреждено несколько могильных плит.

Все службы работают на месте, документируя последствия атаки и оказывая помощь пострадавшим.

Известно, что в результате взрывов в Черкассах 24 июля травмы получили шесть взрослых и девятилетний ребенок.

Троих из пострадавших доставили в больницу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Игорь Табурец

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