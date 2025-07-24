Для обстрела Черкасс враг применил Искандеры со шрапнелью – ОВА
24 июля россияне обстреляли Черкассы ракетами типа Искандер-К со шрапнелью.
Об этом рассказал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец в комментарии Суспільному.
Обстрел Черкасс 24 июля: что известно
В результате обстрела Черкасс 24 июля в городе образовалось два больших очага с разрушениями от падения обломков ракет.
По словам Игоря Табурца, примененные россиянами ракеты со шрапнелью имели чрезвычайно большую силу поражения:
— Разлет такой шрапнели составляет до километра, — отметил глава области.
Глава ОВА подчеркнул, что пострадала исключительно гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары.
В результате обстрела Черкасс сегодня по одной локации повреждены около 15 многоэтажек — там выбиты окна, повреждены крыши и балконы.
Еще одним центром разрушений стало государственное предприятие Леса Украины (повреждены административное и три хозяйственных здания).
В этом же районе повреждениям подверглись еще девять многоэтажек.
Также в результате обстрела Черкасс повреждены десятки автомобилей на стоянке (машины загорелись из-за падения обломков).
Спасатели быстро ликвидировали пожар.
Во время атаки на Черкассы повреждено еще и одно из городских кладбищ. Там повреждено несколько могильных плит.
Все службы работают на месте, документируя последствия атаки и оказывая помощь пострадавшим.
Известно, что в результате взрывов в Черкассах 24 июля травмы получили шесть взрослых и девятилетний ребенок.
Троих из пострадавших доставили в больницу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Игорь Табурец