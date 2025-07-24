Взрывы в Харькове: РФ ударила двумя КАБами, трое пострадавших
Взрывы в Харькове прогремели в Шевченковском районе города, когда россияне атаковали областной центр КАБами.
Об этом сообщил Харьковский городской глава Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 24 июля: что известно
По предварительной информации, взрывы в Харькове сегодня прозвучали во время удара двумя КАБами по центральной части города.
О первом ударе городской глава сообщил в 11:06, о втором — еще через минуту.
Попадание КАБа рядом с многоэтажкой привело к тому, что под завалами оказались люди.
Кроме того, на месте попадания горят около 15 авто.
Второе попадание произошло по гражданскому предприятию, где вспыхнул пожар.
Известно о трех пострадавших в результате взрывов в Харькове 24 июля. Одна из них 27-летняя женщина.
Спасательные службы работают на месте происшествия, пытаясь деблокировать людей из-под завалов жилого дома.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.