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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Взрывы в Харькове: РФ ударила двумя КАБами, трое пострадавших

Рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

Взрывы в Харькове прогремели в Шевченковском районе города, когда россияне атаковали областной центр КАБами.

Об этом сообщил Харьковский городской глава Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 24 июля: что известно

По предварительной информации, взрывы в Харькове сегодня прозвучали во время удара двумя КАБами по центральной части города.

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О первом ударе городской глава сообщил в 11:06, о втором — еще через минуту.

Попадание КАБа рядом с многоэтажкой привело к тому, что под завалами оказались люди.

Кроме того, на месте попадания горят около 15 авто.

Второе попадание произошло по гражданскому предприятию, где вспыхнул пожар.

Известно о трех пострадавших в результате взрывов в Харькове 24 июля. Одна из них 27-летняя женщина.

Спасательные службы работают на месте происшествия, пытаясь деблокировать людей из-под завалов жилого дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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