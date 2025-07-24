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Взрывы в Мирном: Шахед разрушил дом культуры под Славянском

Слов'янськ

Взрывы в Мирном Славянской общины Донецкой области прогремели ночью во время очередного вражеского обстрела.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

Взрывы в Мирном 24 июля: что известно

В результате взрывов в Мирном сегодня, 24 июля, полностью разрушен дом культуры.

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Заведение культуры не подлежит восстановлению.

По словам Вадима Ляха, по учреждению оккупанты нанесли прямой удар Шахедом.

Известно, что люди во время взрывов в Мирном 24 июля не пострадали.

Специальные службы работают на месте происшествия, документируя последствия российской атаки на объект.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Вадим Лях

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