Взрывы в Мирном: Шахед разрушил дом культуры под Славянском
Взрывы в Мирном Славянской общины Донецкой области прогремели ночью во время очередного вражеского обстрела.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.
Взрывы в Мирном 24 июля: что известно
В результате взрывов в Мирном сегодня, 24 июля, полностью разрушен дом культуры.
Заведение культуры не подлежит восстановлению.
По словам Вадима Ляха, по учреждению оккупанты нанесли прямой удар Шахедом.
Известно, что люди во время взрывов в Мирном 24 июля не пострадали.
Специальные службы работают на месте происшествия, документируя последствия российской атаки на объект.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Вадим Лях