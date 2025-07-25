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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Днепре: войска РФ атакуют ударными дронами

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ВСУ

Мощные взрывы в Днепре прогремели вечером в пятницу, 25 июля, когда российские войска пытались атаковать ударными дронами Shahed город.

Взрывы в Днепре вечером 25 июля — какие последствия

О том, что в Днепре слышны звуки взрывов, сообщили украинские журналисты.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали группу беспилотников, которые двигались через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.

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Вскоре украинские военнослужащие предупредили, что дроны приближаются к городу Днепр.

Дніпро на карті

Днепр на карте. Фото: Google Maps

Кроме этого, российские войска наносили удары по Никопольскому району 25 июля, сообщила Днепропетровская областная военная администрация.

Как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, под атакой оккупантов оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины.

В результате российских ударов загорелся частный дом, а еще четыре жилища — изувечены. В то же время повреждены коммунальное предприятие, авто, линии электропередач и газопроводы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 248-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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