Дрон попал в центр Сум: повреждено здание Сумской ОВА

Поврежденное здание Сумской областной военной администрации в результате российской атаки в субботу, 26 июля.

Атака на здание Сумской ОВА 26 июля — какие последствия

Сегодня враг атаковал Сумы ударными беспилотниками, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, один из российских беспилотников попал в центр Сум — площадь Независимости.

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Повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

— Это прицельная атака по гражданскому объекту. К сожалению, не первая, — отметил Олег Григоров.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.

После взрывов в Сумах зафиксировано по меньшей мере четыре прилета БпЛА, один из них — по нежилому помещению. В то же время часть жителей Сум и района временно осталась без света.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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