Дрон попал в центр Сум: повреждено здание Сумской ОВА
Поврежденное здание Сумской областной военной администрации в результате российской атаки в субботу, 26 июля.
Атака на здание Сумской ОВА 26 июля — какие последствия
Сегодня враг атаковал Сумы ударными беспилотниками, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, один из российских беспилотников попал в центр Сум — площадь Независимости.
Повреждено здание Сумской областной государственной администрации.
— Это прицельная атака по гражданскому объекту. К сожалению, не первая, — отметил Олег Григоров.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.
После взрывов в Сумах зафиксировано по меньшей мере четыре прилета БпЛА, один из них — по нежилому помещению. В то же время часть жителей Сум и района временно осталась без света.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ОВА