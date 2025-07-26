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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Дрон попал в центр Сум: повреждено здание Сумской ОВА

Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025. Фото: Сумська ОВА
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025. Фото: Сумська ОВА
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025. Фото: Сумська ОВА
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025

Поврежденное здание Сумской областной военной администрации в результате российской атаки в субботу, 26 июля.

Атака на здание Сумской ОВА 26 июля — какие последствия

Сегодня враг атаковал Сумы ударными беспилотниками, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, один из российских беспилотников попал в центр Сум — площадь Независимости.

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Повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

— Это прицельная атака по гражданскому объекту. К сожалению, не первая, — отметил Олег Григоров.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.

После взрывов в Сумах зафиксировано по меньшей мере четыре прилета БпЛА, один из них — по нежилому помещению. В то же время часть жителей Сум и района временно осталась без света.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Сумская ОВА

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