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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Взрывы в Харькове 26 июля: враг ударил КАБами по предприятию

Вибухи у Харківській області 2 липня
Фото: ГСЧС

Ночью 26 июля прогремело не менее четырех взрывов в Харькове. Управляемые авиабомбы упали в Киевском районе.

Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 26 июля: какие последствия

— Зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В окружающих жилых домах выбиты стекла. Информации о пострадавших пока нет, — написал мэр Терехов в 00:30.

Предварительно зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает.

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В результате удара КАБами по городу повреждены жилые дома, склады, частные автомобили.

В результате вражеского удара КАБ по Харькову пострадало двое людей. Медики оказывают всю необходимую помощь.

На месте попаданий работают ГСЧС.

Перед российскими ударами Воздушные силы предупреждали о движении российских управляемых авиабомб на Харьков.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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