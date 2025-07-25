Взрывы в Харькове 26 июля: враг ударил КАБами по предприятию
Ночью 26 июля прогремело не менее четырех взрывов в Харькове. Управляемые авиабомбы упали в Киевском районе.
Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 26 июля: какие последствия
— Зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В окружающих жилых домах выбиты стекла. Информации о пострадавших пока нет, — написал мэр Терехов в 00:30.
Предварительно зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает.
В результате удара КАБами по городу повреждены жилые дома, склады, частные автомобили.
В результате вражеского удара КАБ по Харькову пострадало двое людей. Медики оказывают всю необходимую помощь.
На месте попаданий работают ГСЧС.
Перед российскими ударами Воздушные силы предупреждали о движении российских управляемых авиабомб на Харьков.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.