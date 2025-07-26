Взрывы в Ставрополе: под ударом завод, производящий Тополь-Э

Взрывы в Ставрополе прогремели утром 26 июля в результате атаки ударных беспилотников по городу. Под ударом находился оборонный завод Сигнал.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в Ставрополе 26 июля: что известно

Серию громких взрывов в Ставрополе местные жители услышали около 5 утра.

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил взрывы и заявил, что в регион атаковали дроны.

По его словам, есть попадания в территорию промышленных объектов в Ставрополе. В результате атаки возник небольшой пожар, который оперативно ликвидировали.

Пострадавших и погибших, по официальной информации, нет. Жилые дома и объекты жизнеобеспечения города не пострадали.

Среди вероятных целей — завод Сигнал, который занимается производством средств радиоэлектронной борьбы для авиации, морских и наземных систем.

Это предприятие является частью госкорпорации Ростех и находится под санкциями ЕС, США, Украины и Японии из-за участия в обеспечении военной агрессии РФ против Украины.

Согласно открытым данным, завод Сигнал выпускает комплексы активных помех для самолетов, средства противодействия высокоточному оружию и другие компоненты для оборонной промышленности, в том числе комплекс Тополь-Е.

Атака на объект стала очередным ударом по российскому оборонно-промышленному комплексу, который активно используется в войне против Украины.

Ранее украинские дроны атаковали нефтебазу в Сочи. В результате попаданий вспыхнул пожар. Людей из отелей поблизости эвакуировали на подземные паркинги.

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