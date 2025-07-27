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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Оккупанты ударили по автобусу с гражданскими в Сумской области: есть пострадавшие

Рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

Российские оккупанты нанесли удар по автобусу с гражданскими лицами в Юнаковской громаде Сумского района.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Удар по автобусу в Юнаковской громаде 27 июля: что известно

Об атаке на автобус в Юнаковской громаде стало известно около 17:00.

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По предварительной информации, есть пострадавшие, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.

— Все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению, — заявил Григоров.

Специальные службы работают на месте происшествия, оказывая необходимую помощь пострадавшим и устанавливая полные обстоятельства циничной атаки на автобус с гражданскими лицами.

Информация о количестве и состоянии пострадавших от удара по автобусу в Юнаковской общине уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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