Оккупанты ударили по автобусу с гражданскими в Сумской области: есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли удар по автобусу с гражданскими лицами в Юнаковской громаде Сумского района.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
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Об атаке на автобус в Юнаковской громаде стало известно около 17:00.
По предварительной информации, есть пострадавшие, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.
— Все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению, — заявил Григоров.
Специальные службы работают на месте происшествия, оказывая необходимую помощь пострадавшим и устанавливая полные обстоятельства циничной атаки на автобус с гражданскими лицами.
Информация о количестве и состоянии пострадавших от удара по автобусу в Юнаковской общине уточняется.
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