В Сумах раздались повторные взрывы: что известно
Взрывы в Сумах сегодня раздались во время воздушной тревоги.
Взрывы в Сумах — какие последствия
О взрывах в Сумах днем 27 июля сообщили корреспонденты Суспильного, а также мониторинговые телеграмм-каналы.
Повторные взрывы в Сумах прогремели около 14:35. В Воздушных силах сообщают о движении разведывательных беспилотников в сторону города.
Суммы терпят удары с самого утра. Как сообщил глава военной администрации Олег Григоров, около 11:30 российский ударный дрон попал в Ковпаковский район города.
– В результате удара повреждения в жилых и нежилых зданиях. Предварительно, выбиты около 50 окон, – написал он в своем телеграмм-канале.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ОВА