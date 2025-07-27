В Сумах раздались повторные взрывы: что известно

Взрывы в Сумах сегодня раздались во время воздушной тревоги.

Взрывы в Сумах — какие последствия

О взрывах в Сумах днем 27 июля сообщили корреспонденты Суспильного, а также мониторинговые телеграмм-каналы.

Повторные взрывы в Сумах прогремели около 14:35. В Воздушных силах сообщают о движении разведывательных беспилотников в сторону города.

Сейчас смотрят

Суммы терпят удары с самого утра. Как сообщил глава военной администрации Олег Григоров, около 11:30 российский ударный дрон попал в Ковпаковский район города.

– В результате удара повреждения в жилых и нежилых зданиях. Предварительно, выбиты около 50 окон, – написал он в своем телеграмм-канале.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.