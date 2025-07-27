Взрывы в Одессе 27 июля: беспилотники с моря атакуют город
Взрывы в Одессе сегодня раздались во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
Взрывы в Одессе: какие последствия
В результате взрывов в Одессе в городе видны столбы густого черного дыма.
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 11:57. Вражеские беспилотники час кружили над морем, постоянно меняя курс.
Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан и отдыхающих покинуть пляжи и перейти в укрытие.
– Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Всем, кто на побережье, большая просьба, покинуть эту зону, – написал он в своем телеграмм-канале.
Также мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.