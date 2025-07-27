Взрывы в Одессе 27 июля: беспилотники с моря атакуют город

Взрывы в Одессе сегодня раздались во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

Взрывы в Одессе: какие последствия

В результате взрывов в Одессе в городе видны столбы густого черного дыма.

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Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 11:57. Вражеские беспилотники час кружили над морем, постоянно меняя курс.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан и отдыхающих покинуть пляжи и перейти в укрытие.

– Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Всем, кто на побережье, большая просьба, покинуть эту зону, – написал он в своем телеграмм-канале.

Также мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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