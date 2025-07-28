Грозы и шквалы обесточили более 450 населенных пунктов в Украине: что известно

Из-за неблагоприятных погодных условий, а именно гроз и шквалов, по состоянию на утро 28 июля полностью или частично обесточены 459 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в понедельник, 28 июля.

Непогода обесточила 459 населенных пунктов

– Ремонтные бригады облэнерго уже работают над тем, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов, – говорится в сообщении компании.

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В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии держится на высоком уровне.

Вчера, 27 июля, суточный максимум потребления, зафиксированный вечером, был на 6,8% выше, чем максимум предыдущего воскресенья – 20 июля.

Причиной таких изменений стало значительное усиление жары на всей территории Украины по сравнению с ситуацией, которая была неделю назад.

– Облачная погода с дождем на значительной территории Украины и сохранение жары в южных и восточных областях обусловливают необходимость экономного потребления электроэнергии в течение этих суток, – отметили в НЭК.

В Укрэнерго попросили потребителей ограничить пользование мощными электроприборами до 22:00.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что по состоянию на 28 июля система сбалансирована, поэтому плановых ограничений для потребителей не предусмотрено.

Сейчас проводится плановая подготовка энергетического оборудования к повышенной нагрузке летом и началу отопительного сезона.

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